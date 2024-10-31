İsrail, BM Tıbbi Malzemelerini Bombaladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'ne BM tarafından teslim edilen tıbbi malzemeleri bombaladığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'ni bombaladığını belirterek, saldırıda hastanenin 3'üncü katının vurulduğunu ve 5 gün önce BM tarafından hastaneye teslim edilen tıbbi malzemelerin yok edildiğini açıkladı.

Dujarric, tıbbi malzemelerin BM tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak bir misyonu aracılığıyla hastaneye ulaştırıldığını aktararak, "Hastaneler saldırı altında, kurtarma ekipleri, personellerinin tutuklanması ya da temel ekipmanlara el konulması nedeniyle çalışamıyor" dedi. - NEW YORK