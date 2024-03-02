İsrail\'de binlerce kişi esir anlaşması talebiyle yürüyor

Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında patlama meydana geldi

Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bir binanın balkonu hasar aldı. Patlama sonucunda doğalgaz kapatılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.