- İsrail, Deir el-Balah'ta evi vurdu: 6 Filistinli hayatını kaybetti
GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin bölgedeki tüm noktaları vuran İsrail askerleri, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bir eve saldırdı. Ebu Asfa ailesine ait olduğu öğrenilen eve düzenlenen saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirilen saldırının ardından çevredeki binalarda da hasar oluşurken, bölgeye gelen ambulanslar yaralıları El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürdü.
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