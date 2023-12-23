- İsrail, Deir el-Balah'ta evi vurdu: 6 Filistinli hayatını kaybetti

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin bölgedeki tüm noktaları vuran İsrail askerleri, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bir eve saldırdı. Ebu Asfa ailesine ait olduğu öğrenilen eve düzenlenen saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirilen saldırının ardından çevredeki binalarda da hasar oluşurken, bölgeye gelen ambulanslar yaralıları El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürdü.