İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlendi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine saldırdı. İftar vaktinden dakikalar önce düzenlenen hava saldırısı Filistinli bir aktivistin kamerasına yansıdı.
Filistinli kaynaklar, saldırıda çok sayıda evin yıkıldığını bildirirken, İsrail ordusunun bölgeyi hedef almadan Filistinlilere bölgeyi boşaltmalarını emrettiğini açıkladı.
Saldırıda yaralananlar olduğu ve El-Avda Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
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