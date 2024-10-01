İsrail'den Lübnan'a Tahliye Çağrısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki 25 köyde yaşayanlara tahliye çağrısında bulundu.

İsrail, Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 25 köyde yaşayanlara evlerini derhal tahliye etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, "IDF size zarar vermek istemiyor. Kendi güvenliğiniz için evlerinizi derhal tahliye etmelisiniz. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her evin hedef alınması planlanıyor" denildi.

Bölgedeki Lübnanlıların Awali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, "Güneye gitmenize izin verilmemektedir. Güneye gitmek hayatınızı tehlikeye atabilir" ifadesi kullanıldı. IDF, bölgeye geri dönüş için güvenlik sağlandığında bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Hizbullah'tan İsrail'deki karargahlara saldırı

Hizbullah İsrail'in saldırılarına misilleme yapmaya devam ediyor. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki İsrail askeri İstihbaratının Glilot üssünün "Fadi-4" roketleri ile hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Hizbullah güçlerinin ayrıca Tel Aviv yakınlarındaki İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'ın karargahına da saldırı gerçekleştirildiği doğrulandı.

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada Hizbullah'ın karargahlara saldırı düzenlediği belirtilmiş, roketlerden bazılarının etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti. - TEL AVİV