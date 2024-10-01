İsrail'den Lübnan'a Tahliye Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'den Lübnan'a Tahliye Çağrısı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 25 köyde yaşayanları tahliye etmeleri için uyardı.

01.10.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki 25 köyde yaşayanlara tahliye çağrısında bulundu.

İsrail, Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 25 köyde yaşayanlara evlerini derhal tahliye etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, "IDF size zarar vermek istemiyor. Kendi güvenliğiniz için evlerinizi derhal tahliye etmelisiniz. Hizbullah'ın askeri ihtiyaçları için kullandığı her evin hedef alınması planlanıyor" denildi.

Bölgedeki Lübnanlıların Awali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, "Güneye gitmenize izin verilmemektedir. Güneye gitmek hayatınızı tehlikeye atabilir" ifadesi kullanıldı. IDF, bölgeye geri dönüş için güvenlik sağlandığında bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Hizbullah'tan İsrail'deki karargahlara saldırı

Hizbullah İsrail'in saldırılarına misilleme yapmaya devam ediyor. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki İsrail askeri İstihbaratının Glilot üssünün "Fadi-4" roketleri ile hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Hizbullah güçlerinin ayrıca Tel Aviv yakınlarındaki İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'ın karargahına da saldırı gerçekleştirildiği doğrulandı.

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada Hizbullah'ın karargahlara saldırı düzenlediği belirtilmiş, roketlerden bazılarının etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Lübnan'a Tahliye Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 ABD İsrail’i uyardı: İran füze atacak ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
15:41 CHP’li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
02:16 ABD üssüne saldırı Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı
00:21 Koca dehşeti Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı Koca dehşeti! Önce tartıştığı karısına sonra kalbine sıktı
23:33 Penaltı mı, değil mi Beşiktaş’ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti Penaltı mı, değil mi? Beşiktaş'ın isyan ettiği bu pozisyon maçın bile önüne geçti
23:24 Sokak ortasında iğrenç hareket Herkesin içinde kendini tatmin etti Sokak ortasında iğrenç hareket! Herkesin içinde kendini tatmin etti
23:17 Korkulan oldu İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan’dan ilk görüntüler Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler
23:13 Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa etti
22:57 Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti Galatasaray, tartışmalara neden olan 14 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesini feshetti
22:44 Peş peşe paylaşım yaptılar Beşiktaş’tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi Peş peşe paylaşım yaptılar! Beşiktaş'tan maç sonrası olay Atilla Karaoğlan tepkisi
22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 17:57:37. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Tahliye Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement