İsrail Hizbullah Komutanını Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Hizbullah Komutanını Öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın Faour'unu Lübnan'daki saldırılarda öldürdüğünü duyurdu. Sivil kayıplar artıyor.

02.11.2024 22:45
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın roket ve füze atışlarından sorumlu Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour'un Lübnan'ın güneyinde düzenlenen son saldırılarda öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail, Lübnan'da düzenlediği yoğun saldırıların Hizbullah'a yönelik olduğunu savunsa da binlerce sivil bu kanlı eylemlerde hayatını kaybediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen son saldırılarda Hizbullah'ın roket ve füze atışlarından sorumlu Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour'un öldürüldüğü iddia edildi. Açıklamada, Faour'un Tyre bölgesindeki Jouaiya kasabasında Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) biriminin komutanı ile birlikte öldürüldüğü aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Hizbullah Komutanını Öldürdü - Son Dakika

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