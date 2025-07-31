İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 60 Bini Geçti

31.07.2025 13:50
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 111 kişi öldü, toplam can kaybı 60.249'u buldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 111 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 60 bin 249'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 111 kişi hayatını kaybetti, 820 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 9 bin 81'e, yaralı sayısı 35 bin 48'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 249'a, yaralı sayısı 147 bin 89'a ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı bin 330'a çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 91 kişi yaşamını yitirdi, 666 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 330'a, yaralananların sayısı 8 bin 818'e yükseldi.

Ölüm tuzağı

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika

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