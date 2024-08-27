İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ediyor

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılar devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya, yaralı sayısı 93 bin 647'ye yükseldi.

27.08.2024 12:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya, yaralı sayısı 93 bin 647'ye yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde 326 gündür saldırılarını sürdürüyor. Bölgede milyonlarca sivili yerinden eden, insani yardımların girişini engelleyen ve Filistinlileri çocuk, genç, yaşlı demeden katleden İsrail ordusu, yıllar geçse de unutulmayacak suçlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 İsrail saldırısında 41 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 113 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 476'ya, yaralı sayısının ise 93 bin 647'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ediyor - Son Dakika

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