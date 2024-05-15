İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleşen 5 saldırıda 60 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana toplam can kaybı 35 bin 233'e, yaralananların sayısı ise 79 bin 141'e ulaştı.

15.05.2024 15:47
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi.

İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 5 saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 233'e, yaralananların sayısının ise 79 bin 141'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi - Son Dakika
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