İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35\'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına yönelik saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 9 saldırıda 81 kişi öldü, 132 kişi ise yaralandı. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 35'e, yaralı sayısının ise 70 bin 457'ye yükseldiği belirtildi.

29.02.2024 13:01
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35'e, yaralı sayısı ise 70 bin 457'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 9 saldırıda 81 kişi öldü, 132 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e, yaralı sayısının ise 70 bin 457'ye yükseldiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 35'e yükseldi - Son Dakika
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