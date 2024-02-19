İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29 bin 92'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 28'e yükseldi. Son 24 saat içinde ise 107 Filistinli hayatını kaybetti, 145 Filistinli yaralandı.

19.02.2024 14:27
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29 bin 92'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 28'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yerinden edilen milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusu tepkilere aldırış etmeden bölgedeki sivilleri katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye, yaralananların sayısının 69 bin 28'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saate ilişkin rakamların yer aldığı açıklamada ise, 107 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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