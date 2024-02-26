İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 782'ye, yaralananların sayısı ise 70 bin 43'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 143 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede insani kriz tehlikeli seviyelerde seyrederken, İsrail güçleri hayata tutunmaya çalışan Filistinlilere bomba yağdırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 782'ye, yaralananların sayısının ise 70 bin 43'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 164 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi. - GAZZE
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8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
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Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av.Bedia Teymur, 7. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde habercilikte kalite ödülü alarak haberciliğin etik değerini vurguladı. Zirve, İstanbul'da gerçekleşti ve evrensel tüketici haklarını gündeme taşıdı.
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