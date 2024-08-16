İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Jit köyündeki Filistinlilere yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırı sonrası soruşturma başlatıldı.

16.08.2024 12:51
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İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Jit köyündeki Filistinlilere yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Batı Şeria'da bulunan onlarca Yahudi yerleşimci, akşam saatlerinde Kalkilya kentinin doğusundaki Jit köyüne baskın gerçekleştirdi. Filistinlilere saldıran Yahudi grup, evleri ve arabaları ateşe verdi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki 1 Filistinlinin gerçek mermiyle açılan ateşte öldürüldüğü, 1 kişinin ise göğsünden ağır yaralandığı belirtildi.

"Soruşturma başlatıldı"

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "Bazıları maskeli onlarca İsrail vatandaşı, Jit köyüne girerek araçları, evleri ateşe verdi, taş ve molotofkokteyli attı. IDF güçleri, ihbarı aldıktan birkaç dakika sonra köye gitti, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ve İsrail vatandaşlarını köyden uzaklaştırdı. Güvenlik güçleri, 1 İsrail vatandaşını gözaltına aldı. Olayda öldürülen 1 Filistinliye ilişkin raporlar incelendi. IDF, Shin Bet ve İsrail polisi tarafından ortak soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhangi bir suç eyleminin sorumluları yakalanacak ve yargılanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde 700 binden fazla İsrailli yaşıyor. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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