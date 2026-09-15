İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 1 kişi öldü, bir okul yıkıldı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 1 kişi öldü, bir okul yıkıldı

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Lübnan basınına göre İsrail güçlerinin Baraachit kasabasındaki makineli tüfek ateşinde 1 kişi hayatını kaybetti. Kafr Tabnit'teki Mahmud Fakih devlet okulu yıkılırken Hanin'deki UNIFIL mevzisinin yakını da vuruldu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan son saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki bir okul yıkılırken, İsrail jetleri ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzisinin yakınını vurdu.

İsrail, Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Baraachit kasabasında İsrail güçlerinin makineli tüfek ateşiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Kafr Tabnit kasabasında bulunan Mahmud Fakih devlet okulunun binası saldırılarda yıkılırken, Hanin kasabası, Kantara kasabası ve Zawtar al-Sharqiya ile al-Fawqa kasabaları arasındaki Ain al-Samahiya bölgesinde de geniş çaplı hasar meydana geldi. İsrail jetleri ayrıca Hanin kasabasında bulunan bir UNIFIL mevzisinin yakınını vurdu. İsrail ordusundan saldırıların amacına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 1 kişi öldü, bir okul yıkıldı - Son Dakika

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