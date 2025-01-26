İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivillere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralı sayısı da 124'e yükseldi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ülkenin güneyinde evlerine dönen sivillerin üzerine açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye, yaralı sayısının da 124'e yükseldiğini aktarıldı. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Lübnan Saldırısında Can Kayıpları Artıyor - Son Dakika
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