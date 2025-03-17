Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.
İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera'ya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını aktardı.
İsrail ordusu saldırıyı doğrulayarak, askeri altyapının hedef alındığını iddia etti. - ŞAM
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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