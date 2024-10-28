İsrail'in Tyre'ye Saldırısı: 5 Ölü, 10 Yaralı

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İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentini hedef alması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail savaş uçakları bugün ülkenin güneyinde bulunan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Tyre (Sur) kentini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentin merkezine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BEYRUT