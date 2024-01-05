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Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak•
Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye gönderilen şüphelilerden 26'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 26 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika