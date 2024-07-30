İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi iddiası

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İsrail'in Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahieh banliyösüne hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı öne sürülürken, Hizbullah komutanın akıbeti henüz bilinmiyor.

İsrail ve Lübnan tarafı olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. - BEYRUT