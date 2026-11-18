İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında belirlenen askeri konuşlanma ve tampon bölge hattı Sarı Hat çevresini aşarak üç bölgede "yoğunlaştırılmış operasyon" başlattı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun askeri faaliyetleri devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında belirlenen askeri konuşlanma ve tampon bölge hattı Sarı Hat çevresindeki üç bölgede "yoğunlaştırılmış operasyon" başlattı. Operasyon nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Filistinli siviller yerlerinden edildi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Bureij ve Nuseyrat bölgelerinde harita üzerinde belirlenen üç yerleşim bloğunda yaşayan Filistinlilere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Sarı Hat çevresinde bulunan 660, 661 ve 666 numaralı bloklarda terör altyapısını hedef alan askeri operasyona başladı" denildi.