İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı

İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı

İsrail ordusu, beklenen kara harekatı öncesi Refah kentinin doğusundaki Filistinlilere bölgeyi boşaltma çağrısı yaptı. Tahliye çağrılarının geçici olduğu belirtilirken, insani yardım alanları ve yardımların gönderildiği aktarıldı.

06.05.2024 09:14
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İsrail ordusu, beklenen kara harekatı öncesi Refah kentinin doğusundaki Filistinlilere bölgeyi boşaltma çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta tüm tepkilere rağmen beklenen kara harekatı için harekete geçti. İsrail basınına göre İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere tahliye emri verdi. İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve el-Mevasi bölgesindeki kamplara gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.

Tahliyelerin "geçici" olduğu iddiası

İsrail ordusu ise Refah'taki tahliyenin "geçici" olduğunu öne sürerek tahliyenin kademeli olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Tahliye çağrılarının broşürler, SMS, telefon aramaları ve Arapça medya yayınları aracılığıyla iletileceği kaydedilen açıklamada, El-Mevasi'deki insani yardım alanının genişletildiği, yeni sahra hastaneleri ve çadırlar kurulduğu, yiyecek, su, ilaç gibi yardımlarının gönderildiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Ordu, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika

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