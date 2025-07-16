İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezini hedef aldığı yoğun hava saldırının bilançosu netleşmeye başladı. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Şam'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, saatler önce Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgeye art arda saldırılar düzenlemişti. - ŞAM
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Şam'a Saldırdı: 1 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?