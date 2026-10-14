İstanbul Arnavutköy\'de Alibey Deresi taştı, bir araç su altında mahsur kaldı

İstanbul Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, bir araç su altında mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Arnavutköy'de Alibey Deresi yağmur nedeniyle taştı, yol su altında kaldı ve bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşarken kentte şiddetli yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor.
Arnavutköy'de bulunan Alibey Deresi, yağmur nedeniyle taştı. Yollar su altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla yol sular altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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