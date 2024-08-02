İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde Fabrika Yangını - Son Dakika
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İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde Fabrika Yangını

İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi\'nde Fabrika Yangını

İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde çıkan fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gri dumanlar yangın bölgesini kapladı.

02.08.2024 07:25
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İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde önceki akşam saatlerinde çıkan fabrika yangınında söndürme çalışmaları devam ederken yangının etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gri dumanların yangın bölgesindeki gökyüzünün tamamını kapladığı görüldü.

İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde dün akşam saat 22.10 sıralarında ortaya çıkan fabrika yangınını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunmuştu. Yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alanda meydana gelen ve yan tarafında bulunan otluk alana da etki eden yangının sirayet tehlikesi gece saatlerinde kontrol altına alınırken alevler de yaklaşık 8 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri dört koldan müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine söndürme çalışmaları sırasında iş makineleri de destek verdi. Yangının çevrede bıraktığı etki güneşin doğuşu sonrası kendisini gösterdi. Gri dumanların gökyüzünü kapladığı fabrika yangınında söndürme çalışmaları kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde Fabrika Yangını - Son Dakika

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