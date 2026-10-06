İstanbul Başakşehir'de ortaokulda çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de ortaokulda çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı

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İstanbul Başakşehir\'de ortaokulda çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı
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Başakşehir'de bir ortaokulda saat 08.40 sıralarında öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrencinin yaralandığı İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Yaralılar, olay sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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