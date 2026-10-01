İstanbul Başsavcılığı, 7 fon yöneticisinin mal varlığı tedbirinin sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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İstanbul Başsavcılığı, 7 fon yöneticisinin mal varlığı tedbirinin sürdüğünü bildirdi

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İstanbul Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin sürdüğü bildirildi. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticilerinin tedbirleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 7 fonun yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy yöneticileri hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin aynen devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası Kuruluİstanbul3. SayfaEkonomiFinansSon Dakika

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