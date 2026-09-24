İstanbul Başsavcılığının fon soruşturmasında 69 şüpheliden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Başsavcılığının fon soruşturmasında 69 şüpheliden 26'sı tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında bugüne kadar 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 26 şüpheli tutuklandı, 3'üne adli kontrol uygulandı, 25'inin işlemleri sürerken 11 firari aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 26 şüpheli tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 25 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 26 şüphelinin tutuklandığı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 25 şüphelinin ise gözaltında bulunduğu bildirildi.

26 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin Abdulkadir Özkan, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkın, Emre Tezmen, Furkan Baki, İbrahim Bekçi, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkın, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan ve Uğur Akkafadır olduğu belirtildi.

25 şüphelinin işlemleri sürüyor

Gözaltında bulunan 25 şüphelinin ise A.Y.Y., A.Ö., A.R.İ., A.S.S., B.G., E.T.A., E.Y., E.K., E.U.B., F.K., G.A., H.S.İ., H.K., K.B., M.Z.G., M.E., N.S., O.Ö., O.G., O.B.K., Ö.A., Ö.U., S.D., S.B. ve S.G. olduğu kaydedildi.

3 şüpheli hakkında adli kontrol

Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu ve Halil İbrahim Ege hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Şüphelilerden Erdem Bektaş'ın ceza infaz kurumunda bulunduğu, Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı'nın ise yurt dışında olduğu belirtildi.

11 firari şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan Enes Bulut, Enes Furkan Çetinkaya, Gökhan Parlak, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım, Tamer Akbal ve Yunus Emre Yıldırım'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri, fon ve sermaye piyasası işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı mal varlıklarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca elde edilen yeni bilgi ve deliller doğrultusunda adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA
İstanbul3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Başsavcılığının fon soruşturmasında 69 şüpheliden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
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