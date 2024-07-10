İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği LIONFISH'in Geçişiyle Açıldı
LIONFISH isimli geminin Boğaz geçişini tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı. Geminin geçişiyle birlikte diğer gemilerin de seyirlerine devam etmelerine izin verildi.
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10.07.2024 18:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği LIONFISH'in Geçişiyle Açıldı - Son Dakika
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