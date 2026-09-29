İstanbul'da 12 tehdit olayında 11 şüpheli yakalandı, Uslu'dan 3,5 milyon euro istendi - Son Dakika
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İstanbul'da 12 tehdit olayında 11 şüpheli yakalandı, Uslu'dan 3,5 milyon euro istendi

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İstanbul'da 12 ayrı tehdit ve kurşunlama olayının bağlantıları çözüldü, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yapımcı Mustafa Uslu'dan 3,5 milyon euro haraç istediği, bu kişinin Uslu'nun kızı Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. olduğu öğrenildi.

İstanbul'da tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda, 12 ayrı olayın bağlantıları ortaya çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken olaya ilişkin dikkat çeken bazı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı olan Mustafa Uslu'yu tehdit ettiği ve 3 buçuk milyon euro istediği öğrenilirken, bu şüphelinin Uslu'nın kızı olan sosyal medya fenomeni Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin inceleme başlatılmıştı. Ekiplerin saha ve takip çalışmaları sonucunda olayların bağlantıları ortaya çıkarılmış, olaylara karıştıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ederken söz konusu tehdit ve kurşunlama olaylarına ilişkin bazı dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Ayla ve Müslüm filminin yapımcısından 3 buçuk milyon euro isteyerek tehdit etmişler

Gözaltına alınan şüpheliler arasında "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve infuluencer olan kızı Ecem Uslu'dan haraç isteyen 4 kişinin olduğu öğrenildi. 3 buçuk milyon euro haraç isteyen bu kişiler arasında Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. ile onun ortağı S.A ile daha önceden Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacağı için davalık olan Gayrimenkul danışmanı A.S., bulunuyor. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, ünlü yapımcı Mustafa Uslu eski damadı F.D., ile onun ortakları hakkında kendisine yönelik tehditlere ilişkin önceki dönemlerde polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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