İstanbul’da 3 Ton Uyuşturucu Sergilendi - Son Dakika
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İstanbul’da 3 Ton Uyuşturucu Sergilendi

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Narkoçelik-44 operasyonunda yakalanan 3 ton uyuşturucu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

01.11.2024 11:48
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İstanbul'da ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun sergisi yapıldı

3 tonun üzerindeki uyuşturucu madde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi

Operasyon kapsamında bir tıra yapılan baskında, şüpheliler araca yapılan zulaya uyuşturucu yüklerken suçüstü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonunda ele geçirilen 3 tonun üzerindeki uyuşturucu madde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından dün açıklanan operasyonda çok sayıda şüphelinin de yakalandığı belirtilmişti.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ele geçirilen tonlarca uyuşturucuyu sosyal medya hesabından duyurmuş, çarpıcı detaylar açıklamıştı. "Narkoçelik-44" adı verilen operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaşmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17 Ekim ile 31 Kasım tarihleri arasında Esenyurt, Kadıköy, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Depolara ve tıra düzenlenen operasyon neticesinde 25 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, 3 tonun üzerinde metamfetamin, skunk ve eroinin ele geçirildiği duyuruldu.

Tırın zulasına uyuşturucu yüklerken suçüstü

Operasyon kapsamında bir tıra yapılan baskında, şüphelilerin araca yapılan zulaya uyuşturucu yüklerken suçüstü yakalandıkları belirlendi. Tırın zulasında ele geçen uyuşturucu paketleri polisi bile şaşkına çevirdi. Yakalanan 17 şüphelinin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Geri kalan 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen ve Bakan Yerlikaya tarafından kamuoyuna açıklanan uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te bulunan Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul’da 3 Ton Uyuşturucu Sergilendi - Son Dakika

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