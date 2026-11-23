İstanbul'da 35 ayrı olaya karışmakla suçlanan 51 çete şüphelisi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddiasıyla aranan 51 şüpheli, cinayete teşebbüs, silahlı yaralama ve tehdit gibi suçlardan 35 ayrı olaya karışmakla suçlanıyordu. Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddiasıyla aranan ve "cinayete teşebbüs", "silahlı yaralama", "tehdit" ve çeşitli suçlar olmak üzere 35 ayrı olaya karışmakla suçlanan 51 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Kaynak: İHA
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