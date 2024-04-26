İstanbul\'da bir öğretmeni darp eden veli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir öğretmeni darp eden velinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 Nisan Salı günü İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç'nin Türkçe öğretmeni N.Ö.'ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA