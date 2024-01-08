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İstanbul'da garip olay kamerada: Büyü yapıldığını iddia ederek kendini yerden yere attı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir şahıs, büyü yapıldığını iddia ederek kendini yerden yere attı. Yardım etmeye gelen arkadaşına ise tepki gösteren şahıs, "Bunu dinlemeyin, bize büyü yapmışlar, büyücü ablaları var" dedi. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz Perşembe saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kulaksız'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Yasin Akbulut olduğunu söyleyen bir şahıs, koltuk değneklerini bırakarak yere oturdu. Yardım etmeye çalışan arkadaşına bağıran Akbulut, kendini adeta yerden yere attı. Sonrasında ise yerde sürünerek, kendisine yardım etmeye çalışan arkadaşının büyü yaptığını iddia etti.

"Bunlar benim hayatımı mahvetti"

Akbulut, uzun süre yerden kalkmayarak, "Bunlar benim hayatımı mahvetti. Ben sakatım. Bunların hepsi büyü. Ayağımda üç tane platin var. Ben ölmüşüm. Bunu dinlemeyin. Bize büyü yapmışlar. Büyücü ablaları var" şeklinde konuştu.

Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(GA-DCC-ÖFA-SO-Y)