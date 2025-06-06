İstanbul\'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaptığı canlı yayın sırasında yaşlı bir adamın fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. O anlar, genç kadının telefonunun kamerasına yansıyarak izleyiciler tarafından anbean izlendi.

YAŞLI ADAMDAN AHLAKSIZ TEKLİF

Canlı yayın sırasında, izleyicilerle etkileşimde bulunan Mhyochi, bir anda kadının yanına yaklaşan yaşlı bir adamın rahatsız edici davranışlarıyla karşılaştı. Adam, genç kadına sözlü tacizde bulunarak "Sevişelim mi?" şeklinde ahlaksız bir teklif yaptı. O anlar, Mhyochi'nin telefonunun kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olay büyük tepki toplarken, hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınların dijital platformlarda karşılaştığı tacizler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.