İstanbul'da Çocuklara Silah Çeken Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Çocuklara Silah Çeken Sürücü Tutuklandı

İstanbul\'da Çocuklara Silah Çeken Sürücü Tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da bir sitede çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlenen bir sürücü, çocuklara ve velilere silah çekti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, ruhsatsız silah ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.02.2025 12:55
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İstanbul Eyüpsultan'da bir sitede çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlenen sürücü, çocuklara silah çekti. Kısa sürede gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir sitede 22 Şubat saat 02.05'te meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan H.I. (44) isimli şahıs, çocukların araçlara kar topu atmasına sinirlendi. Ardından araçtan inerek silahını çeken H.I. çocukları ve velilerini tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Diğer vatandaşların araya girmesinin ardından H.I. oradan ayrıldı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Çocuklara Silah Çeken Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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