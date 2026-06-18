İstanbul\'da DEAŞ Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide yanlısı sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ'a karşı yürütülen çalışmalarda, örgüt ile bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde DEAŞ mensubu olarak faaliyet gösteren terör örgütü El Kaide yanlısı olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı isimler tespit edildi. Adları ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu zanlıların ikamet ettikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor. - İSTANBUL