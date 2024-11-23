İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 7 şahıstan biri tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından 3 gün önce İstanbul'da oldukları belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanmış ve şüpheliler sorguya alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinde DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen M.E'nin operasyon sırasında üzerinden çıkan dijitaller incelendi. Yapılan incelemede dijitallerin içeriğinde terör örgütünün propagandası amacıyla kullanılan, yaptıkları eylemlerin videolarının bulunduğu öğrenildi. TEM Şubede ifade işlemleri tamamlanan M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL