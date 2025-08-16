İstanbul'da Denizde Kaybolan Nureddin Toraman'ın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
İstanbul'da Denizde Kaybolan Nureddin Toraman'ın Görüntüleri Ortaya Çıktı

16.08.2025 12:21
Arnavutköy'de denize giren Nureddin Toraman, dalgalar nedeniyle gözden kayboldu. Arama sürüyor.

İstanbul Arnavutköy'de dün denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Nureddin Toraman'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dün denize giren 40 yaşındaki Nureddin Toraman'ın suda çırpındığı olay anına ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yüksek dalga boyu net şekilde izlenirken, cankurtaranların denize girerek Toraman'a yaklaşmaya çalıştığı ancak dalgaların şiddeti nedeniyle güvenlik riski oluştuğu görüldü. Toraman kısa süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, zabıta ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekipler kıyı hattını dürbünlerle tarayarak arama-tarama faaliyetlerini sürdürürken, deniz ve hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

