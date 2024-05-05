İstanbul\'da düğün magandaları trafikte durarak trafiği felç etti

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İstanbul'da seyir halindeki trafikte duran düğün magandaları trafiği felç etti. Konvoydaki şahıslar halay çektikten sonra araçlarına binerek uzaklaşırken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda trafiğin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da düğün eğlencesine çıkan magandalar, Bahçelievler istikametine doğru E5 Karayolu Sefaköy mevkiinde yan yolu kapatıp halay çekti. Seyir halindeki trafikte duran magandalar trafiği felç etti. Trafikteki diğer sürücülerin kornalarına aldırmadan eğlencelerine devam eden konvoydaki şahıslar, bir süre eğlendikten sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Sürücülerin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, konvoydaki araçların durması nedeniyle trafiğin meydana geldiği görülüyor. - İSTANBUL