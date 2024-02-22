İstanbul'da güldüren anlar kamerada: Tilkileri öpücükle yanına çağırdı
İSTANBUL - Eyüpsultan Alibeyköy'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezine yakın bir alana indi. Tilkileri görünce şaşkına dönen sürücü aracından inerek köpek çağırır gibi öpücük attı. Güldüren anlar kameraya yansırken sürücü ise, "Kaçan tilkiyi öpücükle çağırdım. Tabii ki bu durum biraz komik oldu" dedi.
Eyüpsultan Alibeyköy'de geçen gün yol kenarında birkaç tane tilki görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen tilkiler, bir süre dolandıktan sonra yol kenarındaki çöplere dadandı. Bu sırada trafik ışıklarında duran Ali Koşar, aracını yol kenarına çekerek tilkileri görüntülemeye başladı. Şaşkına dönen sürücü, tilkileri köpek çağırır gibi öpücükle yanına çağırdı. Tilki kaçarken, güldüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"Kaçan tilkiyi öpücükle çağırdım"
Olayı anlatan Ali Koşar, "Akşam iş çıkışında eve giderken Alibeyköy'den geçtim. Orada birkaç tane tilki gördüm. Biz arabayla trafik ışıklarında durduğumuzda hayvanlar yanımıza geldi ve çok açtılar. Ben elimi uzattığımda çok yaklaştılar. Tilkiyi kaçarken öpücükle çağırdım. Tabii ki bu durum biraz komik oldu. Aç olduklarını hissedince çok üzüldüm ve duygulandım. Sonrasında Alibeyköy merkeze giderek yiyecek alıp geri döndüm. Bu sefer tilkileri maalesef bulamadım" dedi.
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