İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi

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İstanbul\'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
12.06.2025 09:50
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İstanbul\'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
Haber Videosu

İstanbul Kartal sahilinde bir hayat kadını gündüz vakti fuhuş için yol kenarında araçlara tuhaf hareketler yaptı. Dikkat çekmek için iç çamaşırını gösteren kadın, karşısındaki AVM'deki insanlara aldırış etmedi.

Sık sık hayat kadınlarının fuhuş pazarlığı yaptığı Kartal sahili bu kez gündüz benzer görüntülere sahne oldu. AVM'nin karşısındaki sahil yolunda duran bir hayat kadını, araçların dikkatini çekmek için elinden geleni yaptı. El hareketleri yapan kadın zaman zaman iç çamaşırını da sürücülere gösterdi. AVM'deki ve çevresindeki insanlara aldırış etmeyen kadının rahat tavırları kameralara yansıdı.

BÖLGE SAKİNLERİ İSYANDA

Sık sık hayat kadınlarının durduğu bölgede yaşayan vatandaşlar akşam 22.00'den sonra her gece aynı manzaraların ortaya çıktığını belirterek yetkililerin duruma el atmasını istedi.

İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi

AYNI BÖLGE DAHA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLMUŞTU

Kartal sahil yolu daha önce de benzer haberlerle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında çekilen görüntülerde sahil yolunda bekleyen kadınlar araç sürücüleri ile fuhuş pazarlığı yapmıştı. Görüntülerde, araç sürücüleri ile dur kalk şeklinde pazarlık yapan kadınlar, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu.

İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Basar:
    Zinayı 2004 te suç defterinden çıkaran AKP lilere gösterin bu resmi 145 35 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    gösterdi derken? sütyen şort geziyorlar sokakta ayırt etmek imkansız. 143 7 Yanıtla
  • Henrik Larson:
    Laik türkiyeye hosgeldiniz 40 62 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    akp itidara gesin chp nin zinayı serbest bıraktığı yasayı tekrar geri getirri çok müslümanlar ya faizle gemicik almakta mübah bunlara lafa gelince müslüman israille en çok ticaret yapanlarda bunlar 47 24 Yanıtla
  • VATAN SEVER:
    Kadın giyinmiş. Eskişehir, Manisa da giyinmiş kadın bulmak zor. Bu haber yerine çarşıya çıkıp bakın... 46 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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