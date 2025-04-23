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İstanbul'da Hastane Tahliyesi

İstanbul\'da Hastane Tahliyesi

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Mehmet Akif Ersoy Hastanesi tedbiren tahliye edildi.

23.04.2025 19:04
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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedbiren tahliye edildi.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı hastaneler de tedbiren tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de tahliye edildi. Bazı hastalar sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yan yana dizilen sedyeler kameraya yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Hastane Tahliyesi - Son Dakika

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