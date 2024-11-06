İstanbul'da Hayalet Ekran Hırsızları Yakalandı

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İstanbul'da "hayat ekran" hırsızları kamerada

Esenyurt, Avcılar, Esenler ve Beylikdüzü'nde araçlara dadanan 2 hırsız yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da lüks araçların hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımları ile girdikleri ev ve işyerlerinden aldıkları anahtarlarla otomobil çalan 2 şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt, Avcılar, Esenler ve Beylikdüzü'nde meydana gelen otomobil hırsızlıkları ve lüks otomobillerin hayalet ekranlarının çalınması üzerine inceleme başlatıldı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bazı hırsızlıkların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Plakasını değiştirdikleri çalıntı araçlarla park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan hırsızların, dakikalar içinde elektronik donanımları çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin otomobil çaldıkları anların da güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Bağcılar'da yapılan operasyonda şüpheliler Yüksel A. ile Tolga E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Yüksel A.'nın 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 7 araçtan hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımın çalınması, 3 otomobil ve 1 plaka hırsızlığının failleri olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.