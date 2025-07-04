İstanbul'da Kadın Sürücüler Arasında Kavga

İstanbul Arnavutköy'de iki kadın sürücü arasında maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki kadın sürücü çarpışarak maddi hasarlı kazaya karıştı. Araçlarını durduran taraflar arasında kısa süre sonra sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın birbirine saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL