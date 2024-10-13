İstanbul\'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar

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Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü'ne giden vatandaşlar, ağaçlık alanda elleri, ayakları ve ağzı bağlı, yarı baygın bir kişi olduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi.

Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü kenarına giden 5 kişi, ağaçlık alanda el, ayak ve ağzı iple bağlı bir kişi olduğunu fark etti. Hareketsiz haldeki kişiyi gören bu kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirince sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. El, ayak ve ağzı iple bağlı halde bulunan kişinin A.Ç. olduğu belirlendi. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda herhangi bir yara görülmeyen A.Ç. tedaviye alınırken, polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.