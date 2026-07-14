İstanbul\'da Motosiklet Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette AK-47 otomatik silah ile el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda 5 ilçede 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 6 kişi daha yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Göktürk Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada AK-47 otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ile birlikte el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 5 ilçede belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi.

Ele geçirilen bomba internetten video izlenerek hazırlanmış

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen el yapımı bombaların internet üzerinden ulaşılan tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ş. ile bağlantılı oldukları belirlenen M.A.K. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen silah ve bombaların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor. - İSTANBUL