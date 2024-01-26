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İstanbul'da 'Narkogüç-47' operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 'Narkogüç-47' operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkogüç-47' operasyonunda 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında 43 kişi tutuklandı ve 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını belirtti.

İstanbul\'da \'Narkogüç-47\' operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı
26.01.2024 - 17:40,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkogüç-47' operasyonunda 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sokak satıcısı (torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar merkezli gerçekleştirilen Narkogüç-47 operasyonu kapsamında 49 şüpheli yakalandı. Bu şahıslardan 43'ü tutuklandı. Ayrıca Arnavutköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap, hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 'Narkogüç-47' operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 'Narkogüç-47' operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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