İstanbul'da narkotik operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı, 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da narkotik operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı, 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul\'da narkotik operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı, 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da 18 Temmuz-15 Eylül arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde ile 922 bin adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi, 46 şüpheli yakalandı. 41 şüpheli tutuklanırken 5'inin işlemleri sürüyor.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 18 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirilirken, toplam 46 şüpheli yakalandı. Son 9 ayda yapılan operasyonlarda ise toplamda 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde ve 25 milyon 946 bin 472 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildiği, yakalanan 6 bin 422 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yeni bir çalışma yaptı. 18 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda; 151 kilo 700 gram metamfetamin, 716 kilo 100 gram skunk, 552 kilo 772 gram pregabalin, 16 kilo 552 gram kokain, 850 bin adet sentetik ecza, 72 bin adet extacy hap, 134 kilo 50 gram katkı maddesi ele geçirildi. Toplam 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Ayrıca Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli, tüm operasyonlarda toplam 46 şüpheli yakalandı. 41 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüphelinin ise işlemlerine devam edildiğini öğrenildi. 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile mücadele kapsamında, İstanbul genelinde toplamda 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde ve 25 milyon 946 bin 472 adet uyuşturucu - uyarıcı hap ele geçirildiği, yakalanan 6 bin 422 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan son iki ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilendi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada uyuşturucuya topyekun savaş açtıklarını dün gece Esenyurt'ta yapılan operasyonlara değinerek çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da narkotik operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı, 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da narkotik operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı, 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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