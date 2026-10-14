İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, Küçükçekmece'de dere çağladı

İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, Küçükçekmece'de dere çağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı; alt geçitleri su bastı ve yollar göle döndü. Küçükçekmece Atakent'teki derenin debisi artınca dere adeta çağladı, görüntüler 'Burası Karadeniz mi' dedirtti.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükmece'de bulunan derenin debisi arttı. Ortaya çıkan görüntüler Karadeniz'i aratmadı.
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü. Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir derenin debisi arttı. Derenin adeta çağladığı görülürken, ortaya çıkan görüntüler "Burası Karadeniz mi" dedirtti.
Kaynak: İHA
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