Fatih'te iddiaya göre, sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Nidal Mahi hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz Salı günü Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir şahıstan alkol alan evli ve 5 çocuk babası Suriye uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da sahte alkol faciası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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